Пізно ввечері одесит влаштував стрілянину по шумливій компанії молодих людей

Інцидент стався 22 червня, близько десятої години вечора, на причалі по вулиці Шкиперской в Одесі, де компанія молоді у віці від 16 до 19 років занадто голосно, на думку правопорушника, святкувала день народження.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП.

56-річний житель одного з дачних будинків здійснив два постріли у бік відпочиваючих імовірно з мисливської рушниці. В результаті за медичною допомогою з пораненнями ніг і рук звернулися двоє хлопців 17 і 19 років. Зловмисник був затриманий поліцією.

Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 296. За хуліганство із застосуванням зброї чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

Також раніше повідомлялося, що на парковці житлового комплексу "Райдужний" в Одесі стався конфлікт, який перейшов у бійку і стрілянину.

Попередньо встановлено, що у дворі багатоповерхівки житлового масиву "Райдужний" між групою місцевих жителів виник конфлікт через неправильно припаркований транспортний засіб, в хід пішла зброя.

Чоловік вийшов на вулицю, щоб зупинити бійку. У відповідь на спробу заспокоїти учасників бійки поліцейський отримав кілька ударів, від яких упав на землю. Крім того, невстановлений поки чоловік розпилив у бік людей сльозогінний газ.

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

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