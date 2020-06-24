На севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей

Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону 22-23 июня, но ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.

На канале Думская в Youtube было опубликовано видео последствий наводнения в Одесской области (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В то же самое время, Крым также пострадал от ливней. Там тоже подтопило несколько районов, полсотни домов, а также проблемы с электричеством и водоснабжением.

Сильный ливень, который прошел 23 июня на севере Одесской области, наделал бед в Подольском районе. Река Большой Куяльник вышла из берегов, и частично затопила три села - Поплавку, Качуровку и Оброчное, затопив улицы сел.

Пострадали десятки домохозяйств, поля, залило огороды и погиб скот, который не успели спасти от мощных потоков воды. В некоторых местах уровень воды превысил метр. Размыло дороги, был разрушен мост, который соединяет Поплавку с центром Куяльницкой ОТГ.

Фактически за 3 часа выпало рекордное количество осадков. В селе Качуровка большая вода подтопила 30 домов.

Кроме того, из-за сильных проливных дождей в селе Вакуловка Раздельнянского района подтопило семь домов и огородов. Сотрудники ГСЧС со вчерашнего вечера откачивали воду с подтопленных территорий.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

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