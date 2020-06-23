В 60 км від Одеси сталася велика катастрофа, мережу облетіли фото і відео масштабів НП

Стало відомо, що відразу за курортом Коблево на днях величезні маси грунту з'їхали в море. Зсув вийшов довжиною близько 700 метрів і шириною 50 метрів.

Наслідки природного катаклізму опублікував блогер «Зоотропи» на своєму каналі в Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Блогер зазначає, що це типова, але небезпечна ситуація для нашого морського берега. Благо в цей раз поруч немає ніяких будівель, але кусок села все ще зїхав в море. Щоб уникнути таких зсувів необхідно зрізати морський схил і засаджувати його деревами.



"Чудо, що в тих місцях уже немає баз і будинків відпочинку, але таке може статися в будь-якій точці узбережжя, де високий обрив. На превеликий жаль, в нашій країні немає державних і обласних програм щодо висаджування дерев та заощадження схилів і обривів", – написали автори відеоролика.

На щастя, під час обвалу ніхто не постраждав. Місцева влада стверджує, що причиною катаклізму стали нещодавні зливи.

Також раніше повідомлялося, що моторошна НП сталася в Норвегії на мисі Кракнесет у муніципалітеті Альта. Сейсмічна активність призвела до виникнення сильного зсуву.

Під час природного лиха величезний шмат землі на узбережжі буквально відколовся від материка і почав відпливати в море, поступово занурюючись під воду. При цьому на ньому розташовувалися житлові будинки.

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

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