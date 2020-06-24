Нефтепродукты продолжают вытекать из затонувшего под Одессой танкера "Делфи", хуже всего, что они расползаются по городским пляжам

Депутат Одесского городского совета Александр Захаров опубликовал на странице в Facebook снимки, на которых видно крупное масляное пятно вокруг танкера "Делфи", которое свидетельствует об очередной утечке топлива с судна.

По словам депутата, масляное пятно из-за течения пошло в сторону пляжа "Ланжерон".

"Что это? Остатки топлива, солярки, сорбента, которые "осели" на дне?" – задал Захаров риторические вопросы.

На обнародованных им кадрах заметно, как большое пятно по состоянию на 15:00 вторника, 23 июня, уже добралось до пляжа "Отрада" и направилось в сторону пляжа "Ланжерон".

В Государственной экологической инспекции в Одесской области появилось предупреждение от специалистов, которые запретили украинцам купаться на пляжах Одессы из-за несоответствия санитарно-микробиологических показателей. Содержание вредных веществ в этой области в 2,2 раза превышает норму, они достигли городских пляжей.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно "Делфи", которое находилось в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа "Дельфин". Судно находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение воды.

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