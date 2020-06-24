Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы, которые промышляли в Одессе и Киеве

Они выманивали у пострадавших одесситов и киевлян деньги под предлогом возврата похищенного имущества. Сумма средств колебалась от 3 до 13 тысяч гривен, со счетов исчезали десятки тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на странице в Facebook.

В сообщении пресс-службы уточнили, что организовал и возглавил группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области, который лично подобрал ее участников среди знакомых и членов семьи. Все являются жителями Запорожья, двое из них имеют судимости.

"Преступники получили доступ к системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", и искали граждан, которые обращались на спецлинию "102" по поводу похищения в них личных вещей на территории Киева и Одессы, и других регионов страны, в том числе по кражам мобильных телефонов, велосипедов, ценных вещей и т. д.", – говорится в сообщении.



В прокуратуре подчеркнули, что сведения о пострадавших и их контактах злоумышленники получали от бывшего сотрудника ГУНП Нацполиции в Запорожской области.

Затем они звонили потерпевшим и предлагали им выкупить похищенные вещи, перечислив деньги на карточку или номер мобильного.

По информации следствия, ежедневно злоумышленники осуществляли от 5 до 15 звонков.

Пока установлено 12 лиц, пострадавших от преступной схемы, однако правоохранители убеждены, что обманутых может быть гораздо больше.

По месту жительства задержанных провели обыски, во время которых изъяли деньги, мобильные терминалы, sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных "симок" с абонентскими номерами, компьютерную технику, банковские карточки, наркотические средства и другие вещественные доказательства.



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