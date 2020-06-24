Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) випускників шкіл у цьому році стартує 25 червня, але є перелік правил, яких одесити повинні дотримуватися

З 25 червня по 17 липня на території Одеської області буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Обласна епідеміологічна комісія дала дозвіл на його проведення. В регіоні підготовлено 330 пунктів для здачі ЗНО.

Про це повідомляє Facebook глава Одеської ОДА Максим Куций.

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Тому майже 76 тисяч випускників Одещини зможуть проходити ЗНО відповідно до запланованого розкладу. Виняток становлять лише ті діти, які контактували з хворими китайським вірусом, їх на тестування не пустять.

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Перший іспит відбудеться 25 червня по математиці. Щоб тестування було безпечним для дітей були прийняті необхідні заходи:

- кожному випускнику перед входом у приміщення будуть проводити температурний скринінг.

– відстань між дітьми під час іспиту буде не менше 1,2 м.

– на кожному пункті ЗНО буде чергувати група медиків і Національна поліція.

– пункти тестування забезпечені захисними масками, антисептиками, термометрами і дезінфекторами поверхонь.

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З собою на тестування необхідно взяти:

- сертифікат учасника ЗНО; зазначений у сертифікаті документ, що підтверджує особу; запрошення-перепустку на іспит;

- 2-3 ручки з чорним чорнилом; воду в прозорій пляшці без етикетки;

- медичну маску або респіратор для транспортування до місця здачі ЗНО (нову маску видадуть при вході в приміщення);

- персональний антисептик із вмістом спирту не менше 60%.

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