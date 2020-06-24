В цьому році все буде по-іншому

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) випускників шкіл у цьому році стартує 25 червня, але є перелік правил, яких одесити повинні дотримуватися

З 25 червня по 17 липня на території Одеської області буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Обласна епідеміологічна комісія дала дозвіл на його проведення. В регіоні підготовлено 330 пунктів для здачі ЗНО.

Про це повідомляє Facebook глава Одеської ОДА Максим Куций.

Тому майже 76 тисяч випускників Одещини зможуть проходити ЗНО відповідно до запланованого розкладу. Виняток становлять лише ті діти, які контактували з хворими китайським вірусом, їх на тестування не пустять.

Перший іспит відбудеться 25 червня по математиці. Щоб тестування було безпечним для дітей були прийняті необхідні заходи:

- кожному випускнику перед входом у приміщення будуть проводити температурний скринінг.

– відстань між дітьми під час іспиту буде не менше 1,2 м.

– на кожному пункті ЗНО буде чергувати група медиків і Національна поліція.

– пункти тестування забезпечені захисними масками, антисептиками, термометрами і дезінфекторами поверхонь.

З собою на тестування необхідно взяти:

- сертифікат учасника ЗНО; зазначений у сертифікаті документ, що підтверджує особу; запрошення-перепустку на іспит;

- 2-3 ручки з чорним чорнилом; воду в прозорій пляшці без етикетки;

- медичну маску або респіратор для транспортування до місця здачі ЗНО (нову маску видадуть при вході в приміщення);

- персональний антисептик із вмістом спирту не менше 60%.

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