В Одесской области за последние сутки китайский вирус обнаружили у 95 человек. Новый антирекорд побил показатели мая, когда был пик заболеваемости, сообщает «Избирком».

По данным Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, 25 июня в регионе зафиксировано наибольшее количество инфицированных за сутки – 95 человек.

Эта цифра на 10% превышает антирекорд мая, первый пиковый период заболеваемости, уточнил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Наибольшее количество заболевших - в Болградском районе (39). Также вспышки вируса выявлены в Одессе (15), Измаильском (16) и Овидиопольском районах (6).

Всего в области подтверждено 1466 случаев коронавируса.

Губернатор просит соблюдать меры безопасности: надевать маски, чаще мыть руки и избегать большого скопления людей.

Напомним, с целью противодействия распространению китайского вируса с 22 июня на территории Одессы ужесточили карантинные меры. В частности, запретили работу учреждений оздоровления и отдыха для детей, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах, а также ряд других ограничений.

В частности, ограничивается количество людей в общественном транспорте – не больше, чем есть посадочных мест в салоне. Перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими.

Также предпринимателям предлагается начинать рабочий день в 10 утра или позже, а на пляжах – обеспечить между шезлонгами санитарные 1,5 метра.

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