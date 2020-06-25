В Одессе орудовала мошенница, которая представлялась работником социальных служб

Злоумышленница приходила в дом одесских пенсионерок, представившись работницей соцслужбы. В общей сложности ей удалось похитить и выманить у пенсионеров восемь тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

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мошенники

В первый раз женщина пришла домой к 88-летней жительнице Киевского района. Она сообщила пожилой горожанке, что нужно переоформить документы на получение пенсии. Отвлекая разговором, правонарушительница вытянула из трюмо кошелек с шестью тысячами гривень.

Затем она пришла к 79-летней женщине и рассказала, что ее и мужа будут осматривать медики. А для этого необходимо закупить средства личной гигиены и тележку для передвижения. На эти «нужды», пенсионерка отдала две тысячи гривень.

Через некоторое время пенсионеры поняли, что были обмануты мошенницей.

полиция, авто, люди

Когда пострадавшие поняли, что их обманули, то обратились к полицейским за помощью. Правоохранители выяснили, что подозреваемая — 44-летняя уроженка Волынской области. Оказалось, что ранее она была судима за мошенничество и кражи.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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