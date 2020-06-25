Известна схема по которой она действует

В Одессе орудовала мошенница, которая представлялась работником социальных служб

Злоумышленница приходила в дом одесских пенсионерок, представившись работницей соцслужбы. В общей сложности ей удалось похитить и выманить у пенсионеров восемь тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В первый раз женщина пришла домой к 88-летней жительнице Киевского района. Она сообщила пожилой горожанке, что нужно переоформить документы на получение пенсии. Отвлекая разговором, правонарушительница вытянула из трюмо кошелек с шестью тысячами гривень.

Затем она пришла к 79-летней женщине и рассказала, что ее и мужа будут осматривать медики. А для этого необходимо закупить средства личной гигиены и тележку для передвижения. На эти «нужды», пенсионерка отдала две тысячи гривень.

Через некоторое время пенсионеры поняли, что были обмануты мошенницей.

Когда пострадавшие поняли, что их обманули, то обратились к полицейским за помощью. Правоохранители выяснили, что подозреваемая — 44-летняя уроженка Волынской области. Оказалось, что ранее она была судима за мошенничество и кражи.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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