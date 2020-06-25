Українка показала дивовижні кадри з пляжу в Одесі, знявши, щось схоже на НЛО

Мешканка Харкова, відпочиваючи на пляжі в Одесі, зняла, як над морем завис дивний яскравий куля.

Відео явища опублікували на сторінці спільноти "Харків 1654" Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Раптово з'явилося на горизонті і також різко зникло, не спливло і тд, а просто розчинилося в повітрі. Внизу не відображення від води, це від цієї кулі вниз щось тяглося світилося", - йдеться у підписі до відео.



Користувачі мережі одразу ж почали коментувати побачене відео. Багато з них почали робити свої припущення, що ж це був за шар, який летів над морем.

"Це ліхтар берегової охорони! )", "Прожектор на кораблі. Стоїть статично. Весь рух - тремтіння рук оператора", "Китайський ліхтарик. Перший раз страшно, потім звикаєш", "Золотой дощ))). Ну а якщо серйозно то чудеса все ж бувають і хто перестав у них вірити, не розумний ".

Сейчас в Одессе. Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся. Видео прислала харьковчанка @daryamei Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 24. Juni 2020

Також раніше повідомлялося, що жителі Одеської області спостерігали в небі дивний об'єкт шестигранної форми. Вони вважають, що це може бути саме НЛО.

На кадрах зафіксований об'єкт, що світився шестигранної форми, який змінює свою форму і від якого відокремлюються інші об'єкти.

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