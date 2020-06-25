Українка показала дивовижні кадри з пляжу в Одесі, знявши, щось схоже на НЛО

Мешканка Харкова, відпочиваючи на пляжі в Одесі, зняла, як над морем завис дивний яскравий куля. 

Відео явища опублікували на сторінці спільноти "Харків 1654" Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Популярні новини зараз

Модний Євген Кошовий звернувся до українців з пропозицією щодо доходів: "Це не жарти"

З виплатами пенсій будуть проблеми, в Кабміні вирішили зізнатися: до чого готуватися українцям

Прорив дамби, нокаут курсу валют і нова біда для українців – головне за ніч

Масштабна облава чекає одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші
Показати ще

"Раптово з'явилося на горизонті і також різко зникло, не спливло і тд, а просто розчинилося в повітрі. Внизу не відображення від води, це від цієї кулі вниз щось тяглося світилося", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі одразу ж почали коментувати побачене відео. Багато з них почали робити свої припущення, що ж це був за шар, який летів над морем.

"Це ліхтар берегової охорони! )", "Прожектор на кораблі. Стоїть статично. Весь рух - тремтіння рук оператора", "Китайський ліхтарик. Перший раз страшно, потім звикаєш", "Золотой дощ))). Ну а якщо серйозно то чудеса все ж бувають і хто перестав у них вірити, не розумний ".

Сейчас в Одессе. Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся. Видео прислала харьковчанка @daryamei

Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 24. Juni 2020

Також раніше повідомлялося, що жителі Одеської області спостерігали в небі дивний об'єкт шестигранної форми. Вони вважають, що це може бути саме НЛО.

На кадрах зафіксований об'єкт, що світився шестигранної форми, який змінює свою форму і від якого відокремлюються інші об'єкти. 

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії.