Дощі затопили село в Одеській області, частину жителів довелося евакуювати

Стало відомо, що в селі Ананьево в результаті рясних дощів підтопило частину будинків: евакуйовано 6 мешканців, у тому числі четверо дітей. Вулиці пішли під воду.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області на своїй офіційній сторінці в Facebook.

24 червня на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що зливи затопили кілька десятків будинків у селі Ананьево, дороги "попливли", а худоба в небезпечній зоні підтоплення, вулиці перетворилися на непрохідне болото і річки.

Рятувальники надали допомогу населенню, а з будинку евакуювали сім'ю з чотирма дітьми. Їх перевели у дитячий сад.

Мешканцям інших будинків теж надали допомогу - перевели худобу із затопленої території. На ранок 25 червня з 11 домогосподарств викачено 1980 м3 води, роботи тривають.

Також раніше повідомлялося, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.

Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону та її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.

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