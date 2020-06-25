Одессит придумал грандиозную схему обмана, пострадали тысячи украинцев
26-летнего одессита подозревают во вмешательстве в системы украинских банков. Данные, полученные таким образом, он продавал активно в сети.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
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Свою неправомерной деятельности одессит осуществлял через популярный мессенджер: находясь в сообществе, которая базируется на теневых услугах, публиковал объявления по поиску и продаже баз данных в этой группе. Стоимость такой услуги составляла 1000 гривен.
Работниками киберполиции проведен обыск по месту жительства фигуранта и неотложный обыск в автомобильном средстве на иностранном регистрации. В ходе обысков были изъяты сим-карты, банковские карты, мобильный телефон и флеш-накопители.
За несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.
Также ранее сообщалось, что в Одессе орудовала мошенница, которая представлялась работником социальных служб.
Злоумышленница приходила в дом одесских пенсионерок, представившись работницей соцслужбы. В общей сложности ей удалось похитить и выманить у пенсионеров восемь тысяч гривень.
Когда пострадавшие поняли, что их обманули, то обратились к полицейским за помощью. Правоохранители выяснили, что подозреваемая — 44-летняя уроженка Волынской области. Оказалось, что ранее она была судима за мошенничество и кражи.
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