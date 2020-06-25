В Одесі орудувала шахрайка, яка представлялася працівником соціальних служб

Зловмисниця приходила в будинок одеських пенсіонерок, представившись працівницею соціальної служби. У загальній складності їй вдалося викрасти та виманити у пенсіонерів вісім тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

В перший раз жінка прийшла до 88-річної мешканки Київського району. Вона повідомила літній громадянці, що потрібно переоформити документи на отримання пенсії. Відволікаючи розмовами, правопорушниця витягла з трюмо гаманець з шістьма тисячами гривень.

Потім вона прийшла до 79-річної жінки і розповіла, що її і чоловіка будуть оглядати медики. А для цього необхідно закупити засоби особистої гігієни та візок для пересування. На ці «потреби», пенсіонерка віддала дві тисячі гривень.

Через деякий час пенсіонери зрозуміли, що були обмануті шахрайкою.

Коли потерпілі зрозуміли, що їх обдурили, то звернулися до поліцейських за допомогою. Правоохоронці з'ясували, що підозрювана — 44-річна жителька Волинської області. Виявилося, що раніше вона була судима за шахрайство і крадіжки.

Зловмисниці повідомили про підозру на ч. 2 ст. 185 (крадіжка) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Їй загрожує до п'яти років в'язниці.

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