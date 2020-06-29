Овидиопольский ОП разыскивает 16-летнюю жительницу села Молодежное Есению Галинскую, которая 28 июня отправилась в Черноморск на море и не до сих пор не вернулась

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы ГУ НП.

Известны приметы девушки: на вид 16 лет, рост приблизительно 155 см, худощавая, волосы рыжие короткие. На ней были черные шорты, черная футболка с надписью «твои слезы мое вино», черные шлепанцы и черная панамка.

Все, у кого есть какая-либо информациея о том, где может находиться пропавшая Есения Галинская, сообщите в Овидиопольский ОП по телефонам: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 или на спецлинию «102».

Напомним, 27 июня на пляжах Одессе были спасены две девушки, которые едва не утонули.

Первый случай произошел на Ланжероне, возле дельфинария «Немо». По информации спасателей, 30-летняя девушка уплыла почти за километр от берега, но обратно вернуться самостоятельно не смогла. На помощь ей примчались спасатели, вытащившие ее из моря и на гидроцикле доставили к берегу.

Второе происшествие случилось на пляже «Отрада». Из моря спасатели вытащили 26-летнюю девушку, которая была находилась в нетрезвом состоянии. По словам спасателей, девушка пыталась покончить с собой. Ее доставили на берег, где передали медикам и полиции.



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Проект такого дополнения к действующим правилам благоустройства Одессы единогласно был поддержан членами постоянного консультативного совета по архитектуре.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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