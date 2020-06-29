На территории села Виноградовка Болградского района на Одесчине объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня

Об этом сообщает издание «Топор».



Данное решение было принято, чтобы выполненить мероприятия по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошешло на территории населенного пункта.

Отмечается, что началась ликвидация последствий ливневых дождей, которые прошли в селе Виноградовка 4 и 23 июня этого года, после чего были подтоплены жилые дома и приусадебные участки, нанесен вред объектам инфраструктуры.

Комиссия зафиксировала последствия стихийного бедствия и составила соответствующие акты обследований.



Отметим, что уровень воды в Беляевском и Белгород-Днестровском районах Одесчины продолжает расти.

Жители уже предупреждены об опасности затопления и на местах работают спасатели.

Речь идет о верятном подтоплении населенных пунктов в этих районах: Беляевка, Маяки, Яськи. Также под угрозой мост через речку Турунчук и пункт пропуска Паланка. Сотрудники ГСЧС уже сообщают о росте уровня воды и укрепляют дамбу с помощью мешков с песком.







Уровень воды до сих пор подымается, но пока что подтопления домов не наблюдается.



Отметим, что больше всего может пострадать поселок Яськи, расположенный вблизи реки Турунчук – в рукаве Днестра.