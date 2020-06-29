На территории села Виноградовка Болградского района на Одесчине объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня
Об этом сообщает издание «Топор».
Данное решение было принято, чтобы выполненить мероприятия по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошешло на территории населенного пункта.
Отмечается, что началась ликвидация последствий ливневых дождей, которые прошли в селе Виноградовка 4 и 23 июня этого года, после чего были подтоплены жилые дома и приусадебные участки, нанесен вред объектам инфраструктуры.
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Комиссия зафиксировала последствия стихийного бедствия и составила соответствующие акты обследований.
Отметим, что уровень воды в Беляевском и Белгород-Днестровском районах Одесчины продолжает расти.
Уровень воды до сих пор подымается, но пока что подтопления домов не наблюдается.
Отметим, что больше всего может пострадать поселок Яськи, расположенный вблизи реки Турунчук – в рукаве Днестра.
В Яськах живут более 5000 человек. Половине из них грозит подтопление. Местные власти предостерегает людей об опасности и просит заранее собрать документы, деньги и ценные вещи и готовиться к эвакуации.
Добавим также, что на Дунае третий день ищут пропавшую девушку. Спасатели обследовали 5 км береговой линии, 26 км поверхности воды, 1500 кв.м дна. Пропавшая пока не найдена, поиски продолжаются.
Известно, что 27 июня в 20:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Килия, 22-летняя девушка пошла купаться в реке Дунай и не вернулась.
Утром, 28 июня, к месту происшествия были направлены отделения водолазных работ для проведения поисков на воде.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
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