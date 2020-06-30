В Одесской области с 1 июля усилят габаритно-весовой контроль грузовиков на дорогах
Как передает передает Politeka со ссылкой на пресс-лужбу Одесской ОГА, об этом заявил губернатор Максим Куцый.
По его словам, попытки избежать весового контроля будут пресекать с помощью спецназа полиции. А на дорогах области установят 6 дополнительных весовых комплексов.
Отметим, что спецназ уже применяли в ночь 30 июня, когда несколько дальнобойщиков отказались направить машины на весовой контроль и заблокировали движение на трассе Одесса — Киев.
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Ранее мы сообщали, что президеном Украины Владимиром Зеленским была объявлена борьба с нарушителями-водителями грузовиков, которые не следует нормам, перегружают фуры и, таким образом, способствуют разрушению дорожных покрытий.
До этого в Украине разгорелся скандал, так как президент в обращении к дальнобойщикам обозвал их "засранцами" - нарушителей, которые перегружают автомобили. Ответ не заставил себя долго ждать.
Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Леонид Костюченко заявил от имени всех работников отрасли, что они, наоборот, "проявили героизм" в условиях пандемии, и не заслужили, чтобы их оскорбляли.
Также обратился к Зеленскому известный дальнобойщик Вадим Дубовской, который работает и проживает в США.
По мнению поющего (именно из-за этого прославился Вадим) водителя, президенту Украины нужно не обзывать дальнобойщиков, а решить проблему, как это сделали в США.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
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Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.