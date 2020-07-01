Курорты в Украине могут закрыть из-за вспышки китайского вируса

Украина на пороге новых дополнительных мер карантина в отношении курортов. Так, из-за большого роста числа больных китайским вирусом могут закрыть пляжи Одессы, а украинцы могут забыть об отдыхе.

Такое заявление в эфире ТСН сделал министр здравоохранения Максим Степанов.



"Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть китайский вирус", - сказал Степанов.

По словам министра, люди должны понимать важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук.

Степанов подчеркнул, что заболеваемость китайским вирусом спадет сразу после того, как украинцы начнут выполнять советы Минздрава. Тогда можно будет спокойно отдыхать на курортах в Одессе.

"Хочу еще раз напомнить, если не пользуются нашими рекомендациями, которые мы даем, мы не в состоянии тогда остановить вирус", - добавил министр.

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