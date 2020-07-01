Ее искали очень долго

В реке Дунай нашли тело 22-летней жительницы города Килия Одесской области

Около четырех дней назад девушка отдыхала со знакомыми, пошла купаться, нырнула в реку и больше не выплыла.

Водолазы на моторной лодке обследовали 44 квадратных километра поверхности воды. Кроме того, проверили 4 000 квадратных метров дна.

Девушку искали как на берегу, так и в воде. Сначала друзья, потом спасатели, но тщетно. Вода была мутной и усилилось течение из-за поднятия уровня воды в реке.

Напомним, информацию о пропаже девушки спасатели получили вечером 27 июня. Сотрудники ГСЧС обследовали 5 километров береговой линии. Затем к поисковым работам подключились водолазы.

Ранее мы сообщали о еще одном происшествии, которое случилось на выходных в селе Дачное, что под Одессой. Пять человек получили осколочные ранения после взрыва гранаты.

Трое молодых мужчин в возрасте 23-29 лет нашли в местном карьере несколько гранат РГД-5, принесли их домой и начали разбирать.

Рядом с ними во дворе находились также 16-летняя девушка и 70-летняя женщина. В итоге одна из гранат взорвалась. Все пятеро получили осколочные ранения конечностей.

На место ЧП съехались следственно-оперативная группа и взрывотехники. После осмотра полиция обнаружила и изъяла еще две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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