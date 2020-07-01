В Одесской области полицейские сбились с ног разыскивая ребенка

Подольским ОП разыскивается 10-летний Артем Ионица, который вечером, 30 июня, ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

Приметы мальчика: рост 140 см, худощавого телосложения, короткие каштановые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на голове. Был одет в синий спортивный костюм и синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший мальчик, просят сообщить в Подольский ОП по телефонам: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20, (04862) 4-20-21 или на спецлинию «102».

Также ранее сообщалось, что под Одессой разыскивают маленькую девочку, которая бесследно исчезла накануне. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В частности, Усатовское отделение полиции в Одесской области разыскивает Борейко Елизавету Александровну 2010 года рождения, которая пропала сегодня около 11:00 утра. Девочка ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей девочки: рост 130 см, темные короткие волосы, бледная кожа и серые глаза. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка просят позвонить по телефонам: (048)779-46-62, (048)52-25-771 или 102.

Напомним, что дети бесследно пропали на Одесчине: как они выглядят.

Как сообщала Politeka, ромы устроили облаву на людей в центре Одессы: момент попал на видео

Также Politeka писала, издевательства одесского полицейского над детьми всполошили Украину, за дело взялось ГБР: фото