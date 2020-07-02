В Одессе – разгар туристического сезона, и предприимчивые дельцы зарабатывают, на гостях, как могут

В частности, отдыхающим, гуляющим по центру города, предлагают сфотографироваться с лошадями, разрисованными «под жирафа» или украшенными сердечками из краски.

Информацию об этом и соответствующее фото опубликовали в зоозащитной группе UAnimals в Фейсбуке.

«Между тем в Одессе извращенцы для развлечений и прибыли продолжают раскрашивать лошадей. Полиция издевательством это не считает. Вам это кажется нормальным?», – говорится в подписи.

Однако публикация вызвала огромный резонанс, собрав свыше 450 комментариев. Если одни негодуют и призывают наказать владельцев животных, то другие отмечают, что лошади выглядят ухоженными, а краска никак не вредит им.

Так, по словам пользователя Элины Лобачевской, лошадям, которые на фото, еще «повезло»:

«Они ещё более менее приличный и ухоженный вид имеют и стоят на Дерибасовской, где только люди ходят, намного хуже чувствуют себя те лошадки в Одессе в упряжке, которые карету тянут на дороге посреди машин, вот там условия просто ужас, у них, наверное, такой стресс, да и на вид кожа да кости 😢 (если кто помнит пару лет назад вроде и сознание теряли)».

«У них условия, заботы и внимания больше и лучше, чем у автора публикации», «Красят лошадей, что в этом плохого, тем более собственник написала, что это делает грумер, а если так, то краска не есть токсичная и никакого вреда не приносит… можно было автору подойти и все узнать лично у девушек, которые с лошадками там находятся, тем более там есть владелец», «Это не издевательство. это "цветочки", по сравнению с дельфинами, которых содержат в хромированной воде (для тех же развлечений и прибыли), от которой животное просто погибает, ограниченное свободой, в маленьком бассейне… А лошадки, по-моему, прекрасно себя чувствуют))», «эксплуатация животных с целью получения материальной выгоды, само по себе явление недостойное»,.– пишут под публикацией другие пользователи.

Напомним, одесситам показали, что творится в парках после смягчения карантина.

Как сообщала Politeka, одесский зоопарк впервые показал людям новорожденного тигренка.

Также politeka сообщала о том, что в аэропорту Одессы среди пассажиров оказалось больше тысячи попугаев.