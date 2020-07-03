В Одесской области ищут пропавшего подростка

Родители забили тревогу, когда их несовершеннолетний сын не вернулся вовремя домой и перестал отвечать на звонки.

17-летний юноша проживает в Килийском районе. Он был одет черную рубашку, темно-синие джинсы, черные резиновые тапочки.

С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (04843) 22 апреля 60, (097) 014 33 08 или по спецлинии «102».

Ранее мы писали, что в Одесской области полицейские сбились с ног разыскивая ребенка.

Подольским ОП разыскивается 10-летний Артем Ионица, который вечером, 30 июня, ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

Приметы мальчика: рост 140 см, худощавого телосложения, короткие каштановые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на голове. Был одет в синий спортивный костюм и синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший мальчик, просят сообщить в Подольский ОП по телефонам: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20, (04862) 4-20-21 или на спецлинию «102».

Напомним, что дети бесследно пропали на Одесчине: как они выглядят.

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