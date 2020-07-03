Спасатели течение трех часов тушили масштабный пожар в Одессе

Как сообщает Politeka.net, 2 июля в помещении со складирования и переработки бумажных материалов возник пожар.

К ликвидации огня было привлечено 12 единиц техники, человеческих жертв нет, сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.

"2 июля в 12 час. 18 мин в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Ильфа и Петрова произошло возгорание одноэтажного здания по производству бумаги. К месту вызова в 12 час. 21 мин прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили возгорание одноэтажного помещения по складированию и переработке бумажных материалов", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что два неонациста планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя. Следователи СБУ подозревают представителей российских спецслужб.

В результате спецоперации в ночь с 25 на 26 июня силовики задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога религиозной общины использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

В СБУ установили, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

У задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.

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