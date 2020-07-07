Накануне в Одесском регионе в результате огненного ЧП были уничтожены два автомобиля и дом

О происшествиях, которые случились 6 июля сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

По словам спасателей, первое ЧП произошло вечером на улице Бугаевской в Одессе. Там загорелись одновременно два служебных автомобиля службы аварийного вскрытия замков.

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 17:58. Уже через 10 минут пожарники ликвидировали возгорания, однако автомобили спасти не удалось, они очень сильно повреждены и восстановлению не подлежат. Водители этих машин говорят о поджоге.

На видео, которое разместили очевидцы в сети видно, что у автомобилей равномерно горят моторные отсеки, а сами авто находятся на расстоянии около полутора метров друг от друга.





Еще одно ЧП случилось в селе Нерушай Татарбунарского района Одесской области.

По данным ГСЧС, около 18:45, в жилом доме взорвался газ и начался пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в доме произошел, врыв бытового газа, после чего загорелось строение.

В результате пожара хозяин дома получил ожоги. Его госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Причины пожара устанавливаются.

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