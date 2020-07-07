Накануне в Одесском регионе в результате огненного ЧП были уничтожены два автомобиля и дом
О происшествиях, которые случились 6 июля сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.
По словам спасателей, первое ЧП произошло вечером на улице Бугаевской в Одессе. Там загорелись одновременно два служебных автомобиля службы аварийного вскрытия замков.
Юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась: "Видно все детали"
За деньгами украинцев будут жестко следить, проверят дома, машины и подарки: кто под ударом
Вернувшаяся с того света Бабкина рассказало о пережитом, Галкин потерял дар речи: "Свет и голоса..."
Нежная Тина Кароль ошеломила экстремальным размером в белой маечке: "Вай, мама, кто это?"
Информация о пожаре поступила в службу спасения в 17:58. Уже через 10 минут пожарники ликвидировали возгорания, однако автомобили спасти не удалось, они очень сильно повреждены и восстановлению не подлежат. Водители этих машин говорят о поджоге.
На видео, которое разместили очевидцы в сети видно, что у автомобилей равномерно горят моторные отсеки, а сами авто находятся на расстоянии около полутора метров друг от друга.
Еще одно ЧП случилось в селе Нерушай Татарбунарского района Одесской области.
По данным ГСЧС, около 18:45, в жилом доме взорвался газ и начался пожар.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в доме произошел, врыв бытового газа, после чего загорелось строение.
В результате пожара хозяин дома получил ожоги. Его госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Причины пожара устанавливаются.
Напомним, резкое изменение погоды в Одессе: синоптики предупредили, что будет 7 июля
Как писала Politeka, погоня со стрельбой всполошила Одессу, на месте много силовиков: кадры происходящего