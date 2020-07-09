В Одесской области 17-летний парень совершил очень странное самоубийство, которое до этого описал в своей книге

Подробностями страшной истории поделились на сайте « Обозреватель ».

Иван Делюков из Килии бросился в 20-метровую трубу запущенной школьной котельной. Тело 17-летнего юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в высокой трубе, 4 июля.

Издание отмечает, что родители не сразу кинулись на поиски сына, так как ранее он уже уходил из дома, но вернулся.

Так, Ваня первый раз сбежал из дома 19 июня, чтобы, как он выразился, познавать мир. Водитель грузовой машины, который подвозил мальчика, сообщил, куда его подвез и Ваню быстро нашли и вернули домой.

Когда подросток во второй раз сбежал, то отец с матерью решили, что он снова отправился в путешествие и скоро вернется, однако отпрыск перестал выходить на связь длительное время и родители обратились за помощью к полицейским.

Вовремя поисков друзья Вани сообщили, что он писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету книги главный герой попадает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. А в конце он просыпается и понимает, что это был сон. Кроме того, знакомая девушка призналась, что незадолго до своего исчезновения он подарил ей небольшой косметический набор.

"Друзья рассказывали, что Иван мечтал издать свое произведение. Но ребята его уверяли, что книгу могут не напечатать, потому что речь идет о суициде, а пропаганда этого у нас запрещена. Они посоветовали переделать начало. Мы так и не знаем, переписал ли он", - поделились родственники.

Идею обыскать заброшенные места поблизости подсказали волонтеры.

Возле старой заброшенной школьной трубы отец Ивана нашел тапочек сына. Он открыл окно для прочистки трубы, и высветил лучом фонаря в темноте лицо подростка.

Надо отметить, что родители винили во всем телефон, так как Ваня через чур увлекся играми и после первого побега забрали гаджет.

Второй раз он ушел из дома уже без телефона и вещей.



Друзья и близкие были уверены, что мальчик не может покончить жизнь самоубийством.

У него были небольшие подростковые проблемы, он был замкнутым. Все были уверены, что он вернется домой 5 июля, в свой день рождения.

"Думаю, что к ребенку такие мысли не приходят за один день. Скорее всего, он к этому шел. Это проблема нашей системы, потому что толком не работают психологи. Его характеризуют как мальчика замкнутого, он весь в себе. Видимо, были подростковые комплексы. К сожалению, мы все работаем с утра до вечера, чтобы прокормить детей. И, видимо, родители не заметили, что он закрывался", - рассказали волонтеры.

Напомним, что дети бесследно пропали на Одесчине: как они выглядят.

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