Трамвай можно не ждать

В Одессе произошло ЧП с трамваями

Так, в четверг, 9 июля, возле рынка «Привоз» в трамвае, который курсирует по маршруту №5, на ходу вылетела дверь.

Об этом рассказали очевидцы в местном паблике «Черный список Одесса» и обнародовали в придачу фотографии, передает Politeka.net.

«Добрый день. Сегодня утром в пятом трамвае на ходу вылетела дверь, бортовой номер 4028 А если бы люди стояли в этот момент, чем могло закончится?», - сообщили встревоженные очевидцы.

Кроме того, два ДТП в районе «Привоза» парализовали движение трамваев, создав огромную пробку. Об этом сообщают местные СМИ .

Первая авария случилась в районе перекрестка Пантелеймоновской и Преображенской, вторая – недалеко от пересечения Пантелеймоновской и Старопортофранковской улиц. Из-за этого заблокировано движение трамваев №5 и 28.

Ранее мы сообщали, в Одессе зафиксировали довольно странную дезинфекцию в общественном транспорте.

Так, утром в понедельник, трое коммунальщиков КП «Одесгорэлектротранс» зашли в трамвай, следовавший по маршруту №22, и стали брызгать из ведра руками неизвестную жидкость на пол вагона.

При этом почти все сидячие места в трамвае были заняты.

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