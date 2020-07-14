В Одесской области полиция разыскивает разбойников, которые похитили солнечные панели
Инцидент произошел вблизи села Голица Болградского района, информирует издание
Сообщается, что неизвестные люди проникли на территорию сельхозпредприятия, скрутили двух охранников ( мужчины 1978 и 1981 года рождения) Потом они надели на их головы полиэтиленовые пакеты и угрожая ружьем избили.
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Далее они забрали солнечные панели, аккумуляторы и электронасос. Со всем награбленным они уехали с места преступления на микроавтобусе.
В полиции открыли уголовное производство по статье «Разбой». Начато досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что в Одессе В Одессе произошло вооруженное ограбление на АЗС
Происшествие случилось среди ночи на улице Дальницкой, 55, на автозаправке фирмы «WOG».
Как стало известно, мужчина в медицинской маске зашел на заправку якобы чтобы купить пиво. Когда он подошел к кассе, то достал пистолет и направил его на кассира. После этого налетчик спокойно выгреб деньги из кассы и сбежал. Полиция уже разыскала и задержала преступника.
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