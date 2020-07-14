В Одесской области полиция разыскивает разбойников, которые похитили солнечные панели

Инцидент произошел вблизи села Голица Болградского района, информирует издание УНН ссылаясь на правоохранителей.

Сообщается, что неизвестные люди проникли на территорию сельхозпредприятия, скрутили двух охранников ( мужчины 1978 и 1981 года рождения) Потом они надели на их головы полиэтиленовые пакеты и угрожая ружьем избили.

Далее они забрали солнечные панели, аккумуляторы и электронасос. Со всем награбленным они уехали с места преступления на микроавтобусе.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Разбой». Начато досудебное расследование.

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Происшествие случилось среди ночи на улице Дальницкой, 55, на автозаправке фирмы «WOG».

Как стало известно, мужчина в медицинской маске зашел на заправку якобы чтобы купить пиво. Когда он подошел к кассе, то достал пистолет и направил его на кассира. После этого налетчик спокойно выгреб деньги из кассы и сбежал. Полиция уже разыскала и задержала преступника.

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