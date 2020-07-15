В Одесской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, в Белгород-Днестровском районе оперативно ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов под селом Софиевка, которое относится к Шабовской отдельной территориальной громаде. Пожар на свалке, принадлежащей ПК "Экология", охватил территорию площадью 2 гектара.

На ликвидацию огня выехали пожарные из Белгорода-Днестровского, а также местная пожарная команда "Шабо". Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания сейчас выясняется.

В ГСЧС отметили, что за первые 6 месяцев текущего года в Белгород-Днестровское горрайонное управления ГУ ГСЧС Украины в Одесской области поступило 274 заявления и сообщения о пожарах.

Также известно, что всего на территории города и района с начала текущего года зарегистрировали 238 пожаров. Огонь уничтожил и повредил 46 зданий и сооружений различного назначения, а также 9 единиц техники. На подконтрольных объектах возник один пожар, в частности горела база отдыха "Мальта" на Будакской косе Шабовского сельского совета.

В результате пожаров с начала текущего года погибли пять человек, в том числе один малолетний ребенок.

Убытки, причиненные пожарами на этой территории, составили более 6 млн грн.

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