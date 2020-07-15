В Одессе развлекательные заведения продолжают работать после 11 часов вечера, несмотря на ужесточение карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Одесская жизнь".

Следует отметить, что из-за обострения ситуации с коронавирусом власть Одессы приняла решение об усилении карантнних мероприятий. В частности, введен запрет на работу ночных клубов и ресторанов после 23.00. Однако развлекательные заведения все равно продолжают работать и заполнены отдыхающими в темное время суток, о чем свидетельствуют фото, сделанные местными журналистами.

По информации СМИ, 14 июля около полуночи заведения, которые работали до 23.00, уже закрывались, в то время как круглосуточные заведения продолжали принимать посетителей. Некоторые из них после 23.00 работали уже только "на вынос". Возле таких заведений было большое скопление людей. В то же время ночные клубы после 23.00 только начали запускать людей.

Также СМИ Одессы сообщают, что ночью на улице было много маленьких детей, которые гуляли с родителями. Более того, в 11 часов вечера работали детские аттракционы.

Ранее сообщалось, что одесская полиция устроила "карантинные рейды" по развлекательным заведениям, чтобы проверить, как в городе соблюдаются решение Кабмина. В результате проверки группы правоохранителей составили административные протоколы на нарушителей правил карантина.

Нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые полицейские провели с целью проверки соблюдения развлекательными и торговыми заведениями карантина в части запрета их деятельности с 23 до 7 часов утра.

Напомним, что толпы отдыхающих заполонили Одессу: в полиции сообщили, где не соблюдают карантин.

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.