В Одеській області сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у Білгород-Дністровському районі оперативно ліквідували загорання на полігоні твердих побутових відходів під селом Софіївка, що належить до Шабовської окремої териториальної громади. Пожежа на сміттєзвалищі, що належить ПК "Екологія", охопила територію площею 2 гектари.

На ліквідацію вогню виїхали пожежники з Білгорода-Дністровського, а також місцева пожежна команда "Шабо". Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає. Причина загоряння наразі з'ясовується.

В ДСНС зазначили, що за перше півріччя поточного року в Білгород-Дністровське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області надійшло 274 заяви та повідомлення про пожежі.

Також відомо, що всього на території міста і району з початку поточного року зареєстрували 238 пожеж. Вогонь знищив та пошкодив 46 будівель та споруд різного призначення, а також 9 одиниць техніки. На підконтрольних об'єктах виникла одна пожежа, зокрема горіла база відпочинку "Мальта" на Будакській косі Шабовської сільської ради.

В результаті пожеж з початку поточного року загинули п'ятеро людей, в тому числі одна малолітня дитина.

Збитки, заподіяні пожежами на цій території, склали понад 6 млн грн.

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