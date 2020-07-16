Как они действовали

Спецслужбы задержали крупную банду мошенников, которая орудовала в Одессе

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, группа молодых людей наладила работу под видом сотрудников банковских учреждений, используя SIP-телефонию, передает Politeka.net.

Они осуществляли смс-рассылку в виде спамов и делали телефонные звонки потенциальным жертвам, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности различных банковских учреждений.

Таким образом, входя в доверие, мошенники получали данные о банковских карточках (срок действия карты, CVV-код, ПИН-код) и в дальнейшем снимали деньги с помощью различных платежных систем.

Киберполицейские Одесской области совместно со следователями и бойцами спецподразделения «КОРД», провели обыски в арендованных нежилых помещениях, где орудовали аферисты. Сумма причиненного ими потерпевшим ущерба составляет около полумиллиона гривен.

Там было обнаружено десятки системных блоков, мониторы, ноутбуки, роутеры, регистраторы, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи. По данным фактам открыто уголовное производство. Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, в Одесской области полиция разыскивает разбойников, которые похитили солнечные панели.

Инцидент произошел вблизи села Голица Болградского района.

Неизвестные люди проникли на территорию сельхозпредприятия, скрутили двух охранников ( мужчины 1978 и 1981 года рождения) Потом они надели на их головы полиэтиленовые пакеты и угрожая ружьем избили.

Далее они забрали солнечные панели, аккумуляторы и электронасос. Со всем награбленным они уехали с места преступления на микроавтобусе.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Разбой». Начато досудебное расследование.

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