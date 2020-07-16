Одесситы не имеют возможности попасть на пляж, так как элитные комплексы заблокировали проход

О вопиющей ситуации сообщают местные жители в соцсетях и публикуют подтверждающее фото, передает Politeka.net

Речь идет о жилищных комплексах "Золотая эра" и "Приморские сады", которые перекрыли проход и теперь администрация заявила, что дорога к морю — частная территория.

По словам одесситов, возле ЖК "Приморские сады" появилась решетка, которая полностью исключает возможность пройти по дороге в сторону моря.

Похожая ситуация наблюдается ЖК “Золотая эра”. Там установили шлагбаум. Эта дорога соединяет улицу Марсельскую и Крыжановку.

Местные пожаловались, что за попытку пройти к морю через территорию комплекса они слышат угрозы от охраны.

Ранее мы сообщали, доступ к морю отдыхающим перекрыл коттеджный комплекс "Сосновый берег", что под Одессой.

Администрация коттеджного поселка и не пускает на пляж жителей Суворовского района, а также близлежащих поселков, чем вызвала гнев общественников, которые обратились к президенту Зеленскому.

«Пане Презеденте, зачем вам тот Ланжерон с Кисловским? Недалеко от Крыжановки есть прекрасные десять километров пляжа, которые администрация «Соснового Берега» заблаговременно отгородила от всякой там челяди. Не для тварей дрожащих, а для тех, кто право «имеет», - обратился активист Сергей Варламов к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общественник призвал украинские власти разобраться в этой запутанной и несправедливой истории. В областной администрации сообщили, что по документам там нет никаких пляжей — вся береговая линия представляет собой «гидротехнические сооружения». находящиеся в частной собственности. Но по факту пляжи существуют.

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