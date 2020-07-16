Пока в Одессе ведутся постоянные разговоры о поднятии танкера «Делфи» из него продолжает вытекать горючее

В пресс-службе КУ "Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" сообщили, что утечку нефтепродуктов заметили спасатели около 7:30 утра, сообщают местные СМИ.

По словам экологов, это связано с повышением температуры воды и воздуха, соответственно, нагреванием судна.

А тем временем активный этап операции по поднятию танкера "Делфи" который планировался на 16 июля, снова перенесли. На этот раз 18 июля.

Как рассказал директор компании Smart Marine Concept Ltd, которая занята поднятием танкера Дмитрий Евдакимов, все очень сильно зависит от погодных условий.

«Несколько дней назад были ветры, был шторм, что нас задержало в работах по судну. Водолазы не могли работать, они старались, но от работы отказались, ведь под водой их бьет корпус судна. Это абсолютно опасно", – заявил он.

Ранее власти Одессы заверяли, что эвакуация танкера "Делфи" в Одессе начнется 16 июля. Такую информацию озвучил мэр города Геннадий Труханов.

По словам одесского городского головы, в этот день затонувшее судно попробуют поставить на ровный киль, затем понадобится еще до двух недель для возвращения кораблю плавучести.

"На 16 июля назначен подъем судна, то есть его должны поставить на киль, после чего на протяжении полутора-двух недель будут стабилизировать его плавучесть. Однако результаты обследования оптимизма не добавили. Когда мы говорим о пробоине в правом борту, то должны понимать, что подводной части борта как таковой уже нет. Там все срезано и раскурочено, куски металла разбросаны по дну" – рассказал Труханов.

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