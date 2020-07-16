Пограничники поймали еще одного фигуранта трагического пожара «Токио-Стар» в Одессе, где погибли 9 человек

Его задержали при попытке пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса", сообщает пресс-служба ГУНП.

Подозреваемый, который является бывшим директором одесского отеля скрывался от следствия и потому был объявлен в розыск. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным одесских СМИ, пограничники задержали главного инженера и совладелеца отеля Сергея Дурача. Он покинул Украину сразу после пожара и пребывал заграницей.

Напомним, в ночь на 17 августа во время пожара в отеле «Токио Стар» погибло девять человек. Огонь начал распространяться со второго этажа и моментально охватил гостиницу. Люди спасались в чем были.

После резонансного пожара в Одессе началась масштабная операция.

В ходе обысков, которые провели полицейские , 18 августа, были задержаны еще трое человек кроме самого владельца гостиницы, бизнесмена Вадима Черного.

Обыски провели на всех объектах, принадлежащих Вадиму Черному, в том числе в гостинице «Зирка».

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.

Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

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