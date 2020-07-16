В городе Черноморске Одесской области у студента требуют 700 гривен взятки за диплом
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Изначально у парня, как и от других студентов, потребовали 400 гривен на ремонт общежития, которые они должны были перечислить почему-то на личные карточки преподавателей.
Парень не стал платить и прошел практику на производстве, которое нашел сам. В итоге сотрудники вуза отказались принимать его отчет, снова потребовав сдать деньги на ремонт, а также по 100 гривен за каждый из трех месяцев практических работ.
В итоге студенту отказали в подписании обходного листа, выдаче диплома и документа о базовом среднем образовании. Об инциденте уже сообщили в полицию. А общественники решили собрать деньги, которые требуют от парня, и выдать их сотруднице колледжа мелочью по 1, 2 и 5 гривен.
На сегодняшний день, 16 июля, ребята собрали 1254 гривны. А завтра состоится встреча с руководством учреждения, которое должно отдать документы парня. В случае отказа планируют подать заявление в прокуратуру. Все обращения уже подготовлены. Однако, хотелось бы получить официальное обоснование ценообразования и официальные счета для уплаты.
К слову, после огласки инцидента другие ученики, которых очевидно устраивал такой ход событий, устроили парню травлю.
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