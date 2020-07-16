В городе Черноморске Одесской области у студента требуют 700 гривен взятки за диплом

Как сообщает новостной портал « Думская », 17-летний выпускник морского колледжа не растерялся и рассказал о проблеме общественникам. Теперь общими усилиями неравнодушные люди собирают деньги на взятку педагогам – мелочью.

Как рассказала активист организации «Чорноморська громада» Анна Хлыстун, принимаются только монеты достоинством 1, 2 и 5 грн.

Изначально у парня, как и от других студентов, потребовали 400 гривен на ремонт общежития, которые они должны были перечислить почему-то на личные карточки преподавателей.

Парень не стал платить и прошел практику на производстве, которое нашел сам. В итоге сотрудники вуза отказались принимать его отчет, снова потребовав сдать деньги на ремонт, а также по 100 гривен за каждый из трех месяцев практических работ.

В итоге студенту отказали в подписании обходного листа, выдаче диплома и документа о базовом среднем образовании. Об инциденте уже сообщили в полицию. А общественники решили собрать деньги, которые требуют от парня, и выдать их сотруднице колледжа мелочью по 1, 2 и 5 гривен.

На сегодняшний день, 16 июля, ребята собрали 1254 гривны. А завтра состоится встреча с руководством учреждения, которое должно отдать документы парня. В случае отказа планируют подать заявление в прокуратуру. Все обращения уже подготовлены. Однако, хотелось бы получить официальное обоснование ценообразования и официальные счета для уплаты.

К слову, после огласки инцидента другие ученики, которых очевидно устраивал такой ход событий, устроили парню травлю.

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