В Одесской области горела свиноферма
В горящем здании погибли 40 животных. О происшествии информирует пресс-служба регионального ГСЧС, пишет Politeka.net
Пожар возник вечером 16 июля на территории животноводческой фермы в селе Семихатки Березовского района.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит свинарник и склад, где хранились грубые корма. В 20:54 пожар был локализован, а в 23:00 его ликвидировали на площади 500 квадратных метров.
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Сообщается, что кроме свиней огонь уничтожил 25 тонн соломы, 40 тонн сена, перекрытия и крышу здания.
По предварительной информации спасателей, причиной возгорания они называют короткое замыкание электропроводки.
От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Ранее мы сообщали о масштабном пожаре, который вспыхнул на мусорной свалке в Одесской области.
Так, в Белгород-Днестровском районе оперативно ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов под селом Софиевка, которое относится к Шабовской отдельной территориальной громаде. Пожар на свалке, принадлежащей ПК "Экология", охватил территорию площадью 2 гектара.
На ликвидацию огня выехали пожарные из Белгорода-Днестровского, а также местная пожарная команда "Шабо". Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.