В Одесской области полиция объявила в розыск сразу двух девочек, которые пропали

Как сообщили в полиции, на данный момент ведутся поиски 16-летней Анны Амбросиенко. Жительница села Великий Дальник вышла из дома 16 июля и исчезла, передает Politeka.net.

Приметы девушки: рост 150-155 см, среднего телосложения, светло-русые волосы.

Особые приметы - родинка на носу и шрам на левой руке.

Была одета в разноцветные лосины.

«Любую информацию относительно пропавшей просьба сообщать по телефону: (048)779-46-62, (048)52-25-771 или на линию 102», - говорится в сообщении.

Также стало известно о еще одной пропаже.

Белгород-Днестровским отделом полиции в Одесской области разыскивается 16-летняя Бонетти Глория Джованивна, которая 16 июля пошла к знакомым и до сих пор не вернулась.

На вид пропавшей 16-17 лет, рост 164 см. У девушки черные длинные волосы и темные глаза.

Была одета: в темные лосины, черную футболку и белые кроссовки с голубой подошвой, имела серьги и кольцо из желтого металла.

В полиции отмечают, что девушка глухонемая и призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, сообщать в Белгород-Днестровский отдел полиции по телефону (04849) 28 36 1 или по спецлинии «102».

Ранее мы сообщали, стало известно имя полицейского, которого подозревают в надругательстве над малолетней девочкой в Одессе.

Им оказался инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции и бывший куратор программы по противодействию домашнему насилию "Полина Михаил Положенцев. Ему уже вручили подозрение сотрудники ГБР.

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