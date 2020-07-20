Несмотря на пандемию и карантин тысяи отдыхающих заполонили курортную Одессу в разгар лета

Так, к примеру после семи часов вечера на Дерибасовской и других центральных улицах жизнь бьет ключом. Людей настолко много каждый день, что «яблоку негде упасть», пишет Думская .

Гости из разных городов Украины и даже из-за границы бродят по улицам, сидят в кафе и как видно на размещенных фотоснимках, о средствах индивидуальной защиты речи не идет. В масках ходят только сотрудники заведений и редкие туристы.

Рестораны не хотят терять клиентов, поэтому принимают гостей и внутри, и на террасах, которые занимают чуть ли не весь тротуар. И такие услуги востребованы, все рестораны и кафе Одессы по вечерам забиты посетителями.

На улице играют уличные музыканты и танцоры, продаются надувные шары и картины, предлагают сфотографироваться с хищными птицами и енотами.

Ранее мы сообщали, в Одессе на улице Дерибасовской прямо напротив центрального Макдональдса открылся новый ресторан фастфуда всемирной сети KFC. Толпы одесситов и приезжих ринулись в заведение, чтобы попробовать новинку.

А тем временем в Одессе ситуация с эпидемией вируса ухудшается, в результате чего медики разворачивают дополнительные койки для зараженных.

По состоянию на 20 июля на территории Одесской области количество инфицированных достигло 2 581 человек, из них 683 зараженных - в Одессе. За сутки выявлено 51 новый случай заболевания, в их числе 10 – одесситов, остальные зараженные – это жители области.

Напомним, что новая беда постигла танкер "Делфи" в Одессе, видео: "придется перенести работы на весну"

Как сообщала Politeka, трассу Одесса - Киев завалили мусором: вопиющие кадры

Также Politeka писала, что в трусах и с пивом: Юзик засветился на пляже под Одессой, фото слили в сеть