Одесситы пожаловались, что компания молодых людей с оружием в руках цепляется к людям
Как сообщает Politeka.net, видео разместил телеграм-канал Хydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Жильцы, проживающие в одной из многоэтажек по улице Боровского сообщили, что в их доме снимают квартиру трое парней, которые регулярно напиваются и ходят по улице с автоматом. Они развлекаются тем, что цепляются к людям с оружием в руках.
На обнародованных кадрах, видны трое мужчин в темных одеждах, у одно из них сзади заметен автомат.
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Одесситы утверждают, эти мужчины являются бойцами Нацгвардии.
Ранее мы сообщали, в Одессе на Люстдорфской дороге инспекторы остановили автомобиль GEELY, водитель которого находился в нетрезвом состоянии.
«За рулем транспортного средства находился 40-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер, на что водитель согласился», - рассказали в полиции.
Результат проверки их ошеломили. Алкотестер выявил у мужчины 3,59 промилле, что значительно превышает допустимую норму в 0,2.
На водителя был составлен админпротокол. Также в патрульной отметили, что еще ни разу не сталкивались с такой высокой дозой алкоголя в крови водителей.
До этого мы писали, что предыдущий алкогольный рекорд региона установил виновник ДТП в Измаиле. Алкотестер выявил у мужчины 3,26 промилле алкоголя.
Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест
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