Одесситы пожаловались, что компания молодых людей с оружием в руках цепляется к людям

Как сообщает Politeka.net, видео разместил телеграм-канал Хydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жильцы, проживающие в одной из многоэтажек по улице Боровского сообщили, что в их доме снимают квартиру трое парней, которые регулярно напиваются и ходят по улице с автоматом. Они развлекаются тем, что цепляются к людям с оружием в руках.

На обнародованных кадрах, видны трое мужчин в темных одеждах, у одно из них сзади заметен автомат.

Одесситы утверждают, эти мужчины являются бойцами Нацгвардии.

Ранее мы сообщали, в Одессе на Люстдорфской дороге инспекторы остановили автомобиль GEELY, водитель которого находился в нетрезвом состоянии.

«За рулем транспортного средства находился 40-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер, на что водитель согласился», - рассказали в полиции.

Результат проверки их ошеломили. Алкотестер выявил у мужчины 3,59 промилле, что значительно превышает допустимую норму в 0,2.

На водителя был составлен админпротокол. Также в патрульной отметили, что еще ни разу не сталкивались с такой высокой дозой алкоголя в крови водителей.

До этого мы писали, что предыдущий алкогольный рекорд региона установил виновник ДТП в Измаиле. Алкотестер выявил у мужчины 3,26 промилле алкоголя.

Одесситы жалуются на нацгвардейцев-беспредельщиков Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 21. Juli 2020

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