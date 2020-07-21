На курорте в Одесской области женщина навеселе каталась по пляжу и чуть не переехала отдыхающего

Возмутительный инцидент случился на пляже в селе Приморское Килийского район, сообщили в пресс-службе Нацполиции области, передает Politeka.net.

Приезжая из Измаила под воздействием алкоголя села за руль автомобиля и поехала вдоль берега прямо среди людей. Один из отдыхающих пытался прекратить увиденное: мужчина стал перед машиной, однако правонарушительница дала по газам и поехала дальше.

Отмечается, что наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот.

«Нетрезвого водителя задержали. Ей сообщили о подозрении в хулиганстве и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказал начальник отдела полиции.

Кроме того, в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

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Речь идет о естественных песчаных пляжах курортных поселков Санжейки, Грибовки и Каролино-Бугаза.

Отдыхающие оставляют свои авто прямо возле воды, превратив пляжи в настоящую парковку.

Машины на пляжах заметили с одесскими номерами, но есть и гости из других регионов Украины, а также иностранцы.

Местные жители возмущены и уже разместили петицию на сайте президента Украины с требованием запретить проезд и парковку транспортных средств на общественных пляжах Одесской области (в рекреационной зоне среди отдыхающих). Ее автором выступила Валерия Лужанская.

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