В Одесской области правоохранители разоружили подростка

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в городе Измаиле патрульные остановили автомобиль и в ходе поверхностного осмотра обнаружили у пассажира пистолет, передает Politeka.net.

В разговоре, 17 летний парень признался, что нашел «пушку» ещё в мае и оставил себе для самозащиты.

Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 3 до 7 лет за незаконное обращение с оружием. А пока он отправлен под круглосуточный домашний арест.

Ранее мы сообщали, одесситы пожаловались, что компания молодых людей с оружием в руках цепляется к людям.

Жильцы, проживающие в одной из многоэтажек по улице Боровского сообщили, что в их доме снимают квартиру трое парней, которые регулярно напиваются и ходят по улице с автоматом. Они развлекаются тем, что цепляются к людям с оружием в руках.

На обнародованных кадрах, видны трое мужчин в темных одеждах, у одно из них сзади заметен автомат.

Одесситы утверждают, эти мужчины являются бойцами Нацгвардии.

Также мы сообщали, что в центре Одессы жестоко подрались подростки, в результате чего один из них потерял сознание.

По рассказам свидетелей, конфликт разгорелся после просьбы одного из парней покататься на скейтборде.

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