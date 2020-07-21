В сети появилось видео, на котором внук бывшего мэра Одессы Руслана Боделана наехал на пешехода и скрылся с места ДТП

Инцидент имел место еще в начале февраля этого года, однако видео с авторегистратора появилось в распоряжении местного издания « Думская » только сейчас. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Внук экс-мэра 34-летний Александр Гладких ехал на автомобиле марки Тoyota Venza и совершил наезд на 57-летнюю Викторию Четверикову. Пострадавшую доставили в местную больницу с переломом основания черепа, переломом стопы и политравмой.

На кадрах видно, что пешеход переходила дорогу в неположенном месте (что она не отрицает), однако и водитель начал обгон на перекрестке, не убедившись в том, что на встречной полосе никого нет, и даже не пытался затормозить при виде женщины. Более того, сбив ее, он поехал дальше.

По информации Думской, в полиции открыли уголовное дело, однако но внук Боделана подозреваемым так и не стал, а 25 июня производство закрыли.

Адвокаты пострадавшей добились открытия нового уголовного производства — по ст. 135 УК (оставление в опасности). Пока только по первой части, но они настаивают на переквалификации по части третей — «оставление в опасности с тяжкими последствиями»:

Согласно заключению медиков, в результате ДТП потерпевшая Виктория Четверикова осталась инвалидом.

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