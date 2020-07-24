Стало известно о злостных деяниях вандалов в общественном транспорте Одессы

Подробности поведала пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс», разместив фотографии в придачу, передает Politeka.net

Днем в четверг ​​трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.

В результате движение трамваев по Французскому бульвару на некоторое время было остановлено.

До этого, поздно вечером 22 июля на улице Маловского неизвестные решили развлечься и начали бросать камни в вагон маршрута №18, который шел в депо. В результате хулиганы разбили лобовое стекло и ранили водителя трамвая.

Еще один вагон бомбили буквально за полчаса, там разбили боковое стекло.

«То ли эпидемия вируса, то ли жара очень раздражают неадекватных людей», - отметили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, житель Одесской области устроил небывалый погром на двух кладбищах, где разрушил больше десяти надгробий.

Инцидент случился в одно миз сел в Раздельнянском районе.

В полицю обратились 8 человек и рассказали, что могилы на кладбащах их родсвенников разрушены.

Правоохранители взялись за поиски вандала и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.

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