Несмотря на жаркую погоду во вторник в Одессе намечается дождь
Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Пи их прогнозам, в Одессе на протяжении всего дня продержится облачная погода. Ночью пойдет дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Оставшаяся часть дня пройдет без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью составит 20-22 градуса, днем 30-32 .
Температура морской воды 22-23 °С.
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В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 17-22 °С, днем 30-35 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Несмотря на приближение осени температура в Одесской области только растет. Поэтому синоптики рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности, особенно с 11 до 17 часов. Не забывать одевать на голову головной убор, пить воду или лимонад, а также по возможности одевать светлую одежду из легких материалов и придерживаться тени.
Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июля Одесса окажется под влиянием атмосферных фронтов и антициклонов. В городе будет очень жарко - местами температура взлетит до +36 градусов.
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