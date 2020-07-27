Несмотря на жаркую погоду во вторник в Одессе намечается дождь

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Пи их прогнозам, в Одессе на протяжении всего дня продержится облачная погода. Ночью пойдет дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Оставшаяся часть дня пройдет без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 20-22 градуса, днем ​​30-32 .

Температура морской воды 22-23 °С.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 17-22 °С, днем ​​30-35 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Несмотря на приближение осени температура в Одесской области только растет. Поэтому синоптики рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности, особенно с 11 до 17 часов. Не забывать одевать на голову головной убор, пить воду или лимонад, а также по возможности одевать светлую одежду из легких материалов и придерживаться тени.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июля Одесса окажется под влиянием атмосферных фронтов и антициклонов. В городе будет очень жарко - местами температура взлетит до +36 градусов.

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