В одесской мэрии озвучили причину постоянного разлива топлива из затонувшего танкера «Делфи»
По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, всему виной неправильные боны, пишут местные
Он отметил, что боны были выбраны речные, а не морские.
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«Ранее они использовали речные боны, которые при волнении сдвигаются и позволяют ГСМ разливаться. Мы постоянно бомбили сообщениями все инстанции, сообщали о проблеме, каждый раз вызывали сотрудников экологических ведомств», — объяснил чиновник.
Теперь Кузнецов заверил, что их заменили на более высокие, морского типа.
Ранее мы сообщали,что после нескольких безуспешных попыток убрать танкер с пляжа ситуацию определили как чрезвычайную. С каждой попыткой поднятия танкера в воду выливается все больше нефтепродуктов. В частности, последняя попытка привела к загрязнению в 100 квадратных метров.
Также мы сообщали, что Одесский филиал АМПУ огласил тендер на услуги по удалению судна «Delfi» из акватории морского порта Одесса. Стоимость тендера – почти 25 миллионов гривен, что примерно в 2-3 раза превышает реальную стоимость работ. Победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.
Напомним, масштабное ЧП с танкером "Делфи" в Одессе: "Пятно на семь километров"
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