В одесской мэрии озвучили причину постоянного разлива топлива из затонувшего танкера «Делфи»

По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, всему виной неправильные боны, пишут местные СМИ .

Он отметил, что боны были выбраны речные, а не морские.

«Ранее они использовали речные боны, которые при волнении сдвигаются и позволяют ГСМ разливаться. Мы постоянно бомбили сообщениями все инстанции, сообщали о проблеме, каждый раз вызывали сотрудников экологических ведомств», — объяснил чиновник.

Теперь Кузнецов заверил, что их заменили на более высокие, морского типа.

Ранее мы сообщали,что после нескольких безуспешных попыток убрать танкер с пляжа ситуацию определили как чрезвычайную. С каждой попыткой поднятия танкера в воду выливается все больше нефтепродуктов. В частности, последняя попытка привела к загрязнению в 100 квадратных метров.

Также мы сообщали, что Одесский филиал АМПУ огласил тендер на услуги по удалению судна «Delfi» из акватории морского порта Одесса. Стоимость тендера – почти 25 миллионов гривен, что примерно в 2-3 раза превышает реальную стоимость работ. Победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.

Напомним, масштабное ЧП с танкером "Делфи" в Одессе: "Пятно на семь километров"

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