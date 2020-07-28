Опасный вирус из Китая не собирается отступать и стало известно о новой вспышке – в Инфоксводоканале

Там диагноз выявили у шести сотрудников, сообщают местные СМИ .

Пресс-секретарь водоканала заверил, что у заболевших не было никаких симптомов. Положительные результаты показали ПЦР-тесты во время плановой проверки.

«У нас большой коллектив, поэтому мы проводим регулярно анализы, предпринимаем профилактические меры, и когда начали проводить очередные ПЦР-тесты, обнаружили один бессимптомный случай – не было температуры, кашля. Сейчас уже шестеро сотрудников заболели, но если бы не анализы мы бы об этом даже не узнали, – объяснил он.

Теперь инфицированных отправят на самоизоляцию, а тех, кого врачи посчитали нужным, госпитализируют.

Напомним, что по последним данным в Одесской области число зараженных китайским вирусом перевалило за три тысячи.

Так, по состоянию на утро 28 июля, диагноз поставили 3031 пациенту.

В тоже время количество новых случаев заражения инфекцией вновь резко возросло и составило 71 человек.

За прошедшие сутки никто из заболевших не выздоровел, но также не было и летальных случаев.

Всего по Украине с начала пандемии 66575 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 1629 летальных, 36744 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 919 новых случаев.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.