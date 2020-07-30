Появились подробности аварии с участием автомобиля патрульной полиции в Одессе

Об этом сообщает Украинская служба информации.

Напомним, что утром в четверг, 30 июля, на пересечении проспектов Шевченко и Гагарина столкнулись на большой скорости патрульная Toyota Prius и микроавтобус службы доставки воды.

В результате ДТП, трое пострадавших - водитель микроавтобуса и двое патрульных были госпитализированы в больницу.

По словам медиков, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет ни для кого из них. Состояние всех троих стабильное.

Больше всего досталось 31-летнему водителю автобуса Степану Марангозу. У него травма головы, таза и ноги. Сейчас он в реанимации.

«22-летняя девушка - сотрудница патрульной полиции находится в хирургии. У нее перелом трех ребер, ушиб грудной клетки, перелом руки», - рассказал врач.

«Второй полицейский (35 лет) в травматологическом отделении. У него перелом лодыжки - планируется операция», - добавил медик.

В тоже время родственники пострадавшего водителя водовоза рассказали в комментариях журналистам, что полиция пытается повесить на него ответственность, мол он во всем виноват. Женщина уверяет, полиция собирает материалы дела о том, что он нарушил правила дорожного движения, и что только он виноват.

«Моего мужа просто покалечили. Я поражена нашей доблестной полицией. Нас никто не уведомил, что произошло ДТП, что с моим мужем и где он вообще. Подошел полицейский и заявил, что мой муж виноват, так как не уступил дорогу, - рассказала она.

Родственник водителя сообщил, что Степан ехал на зеленый свет, вез около 4 тонн груза. Неожиданно пронеслось голосовое сообщение и через секунду произошел удар. У него вывернуло переднее колесо.

Он добавил, что есть очевидцы аварии, по словам которых патрульные действительно говорили в рупор только перед самым столкновением и неслись на большой скорости.

«Если бы заранее он слышал сообщение патрульной, то конечно бы уступил дорогу, - рассказал родственник.

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