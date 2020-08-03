Мальчику всего 15 лет!

В Одесской области подросток совершил геройский поступок, он спас мужчину, который тонул в море

Это произошло 1 августа на пляже в районе Бурлачьей Балки, сообщил у себя в Facebook очевидец Дмитрий Мирошненько, передает Politeka.net

15-летний житель Сухого Лимана Никита Пономаренко увидел, как мужчина внезапно начал тонуть. Не раздумывая ни секунды, парень бросился в воду и вытянул утопающего на берег, тем самым спас его от верной гибели.

Прибывшие на место спасатели установили, что у мужчины в море случился инсульт.

«Побольше бы таких людей, как Никита!», - написал очевидец.

Другие пользователи в соцсетях также восхитились поступком молодого человека.

«Герой нашего времени», «Никита, богатырь👍 Дай Бог здоровья спасенному, и удачи, здоровья спасателю✌️»,

«Молодец. Родители пусть гордятся», «Человек с большой буквы! Спасибо родителям за воспитание! Спаси Господи Никиту и им спасенного», «Молодец! Говорят, молодые-плохое поколение. Все зависит от воспитания!», «Молодец!! Мужской поступок! Здоровья тебе!!!!!! Родителям низкий поклон!!!», - пишут люди.

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