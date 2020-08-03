Жителям Одессы и гостям города рассказали, на каких пляжах можно купаться
Так, 27 июля, на пляжах были отобраны пробы морской воды. Об этом сообщает официальный сайт города, передает Politeka.net.
И как выяснилось по результатам исследований, вода на всех пляжах Одессы соответствует санитарно-гигиеническим и санитарно-биологическим нормам показателям, а значит пригодна для купания.
Что касается питьевой воды в Одесской области, то с ней не всё в порядке.
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В частности, специалисты обнаружили нарушения санитарно-микробиологических норм в водопроводе в трех населенных пунктах: Подольске, Сарате, и селе Камянка Беляевского района и по санитарно-химическим показателям в Сарате и селе Приморское в Килийском районе.
До этого мы писали, отдыхающих на пляже возмутило поведение туриста.
Очевидцы засняли такую картину на одном из одесских пляжей: мужчина, по их словам, приезжий, стоял возле воды и щелкал семечки прямо в море.
Пользователи в соцсетях активно комментируют поведение туриста. Большинство называют увиденое "свинством", но оказались и такие, кто посчитал, что ничего плохо в этом нет.
Также мы сообщали, что в Одессе провели зачистку побережья от водорослей.
Только в течении одного дня с городского пляжа «Лузановка» коммунальщики вывезли порядка 200 тонн морской растительности.
Основную работу приходилось выполнять вручную почти 20 человек граблями подтягивали растения с моря к трактору, который собирал водоросли ковшом.
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