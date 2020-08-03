После неудачных попыток поднять многострадальный танкер «Делфи», теперь его хотят распилить

Об этом в ходе брифинге заявил одесский губернатор Максим Куцый, передает Politeka.net.

В частности, глава ОГА отметил, сейчас над этим вопросом работает экспертный совет из представителей конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.

«Мы не исключаем возможности распила судна и уборки его частями. Экологическая инспекция утверждает, что в таком случае будут негативные экологические последствия, но есть мнение (мы его проверяем), что если судно мы будем поднимать с мели и транспортировать, то загрязнение будет не меньше, если его порежут, - рассказал Куцый.

К слову, распилить судно хотел и судовладелец, но против этого выступала мэрия и экологическая инспекция.

Напомним, что ранее ситуацию с «Делфи» определили как чрезвычайную. С каждой попыткой поднятия танкера в воду выливается все больше нефтепродуктов. В частности, последняя попытка привела к загрязнению в 100 квадратных метров. В свою очередь в ГСЧС Украины поддержали эту позицию.

Также мы сообщали, что на пляже по соседству с аварийным танкером был обнаружен мертвый дельфин. Тушка лежала на песке, по всей видимости, ее выбросило штормом.

Страшную находку обнаружили отдыхающие в пятницу, 31 июля.

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