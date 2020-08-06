В сети появилось видео, как пожилая одесситка устроила пожар в подъезде дома

Соответствующие кадры обнародовали в местном паблике «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось в одном из домов на улице Пантелеймоновской, 64, напротив железнодорожного вокзала.

Как рассказали очевидцы, накануне у пенсионерки был конфликт с соседями из-за мусора.

Женщина возмущалась из-за оставленного в парадной мусора и грозилась его поджечь.

"Она часто пьет, и в эти моменты может вытворять многое. Мусор ей мешал, хотя на утро его обещали вынести, но она говорила при всех, грозилась его спалить. До этого пожар был три недели назад, она была трезвой, ждала пока разгорится, а потом начала будить, и то не всех», - рассказали жильцы.

Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнуло два пожара - в киоске, по приготовлению шаурмы, а также на рынке.

Так, в ночь на 30 июля на спецлинию «101» поступил вызов о том, что на улице Краснова горит торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение нескольких минут. Погибших и пострадавших нет.

Еще одно ЧП случилось на оптовом рынке на проспекте Небесной Сотни. Там загорелся оптовый павильон.

По информации спасателей, огонь распространился на площадь 10 квадратных метров и был ликвидирован в 11:35.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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