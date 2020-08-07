В Одесской области полиция объявила в розыск 14-летнего парня, который не выходит на связь с прошлого месяца

Об этом стало известно изданию Politeka.net из сообщений пресс-службы регионального ГУНП

Сорока Григорий, 2006 года рождения, ушел из детского дома семейного типа 30 июля 2020 года, и на сегодняшний день о его местонахождении ничего не известно.

На вид пропавшему парню 14-17 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие.

В последний раз, когда его видели был одет в черные шорты, белую футболку с принтом на груди в виде розового прямоугольника с изображением пальмы, серые кроссовки. При себе имел черный батник и серые спортивные штаны.

В полиции призвали, с любой информацией о несовершеннолетнем просьба сообщать в Подольский отдел ГУНП в Одесской области по телефонам (04862)4-20-20, (04862)4-20-21, (050)554-20-20, на спецлинию «102» или в ближайшее отделение полиции.

До этого мы сообщали, что на прошлой неделе на территории Одесской области пропали 27 детей.

Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 27 июля по 2 августа текущего года.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области отметили, что все они были найдены и возвращены родителям.

Кроме того, на прошлой неделе тридцать шесть человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Пять человек были привлечены к административной ответственности за домашнее насилие.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

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